Zavřeno kvůli dovolené má do pátku knihovna města Kosmononosy – i tak ale její tým nabízí svým čtenářům program na volný čas. A není to jen díky zásobě knížek, které si zájemci mohli vypůjčit předem. Knihovna totiž o prázdninách rozjela letní čtenářskou výzvu určenou všem, kdo mají rádi knížky.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Nezáleží v ní na věku; rozhodující je jen láska ke knihám. Jde o to vytvořit z řad registrovaných čtenářů týmy – počty členů nejsou předem určeny a mohou je tvořit například spolužáci, kamarádi či třeba členové rodiny – které se během července a srpna rozhodnou plnit soutěžní úkoly. A ty, jak jinak, souvisejí s knihami. Je mimo jiné třeba sebe nebo celý svůj čtenářský kroužek vyfotit při prázdninové četbě; nezáleží přitom na tom, kde to bude: na zahradě, u babičky, na výletě, u moře… Pokud by se někdo styděl, obličej být vidět nemusí – v hlavní roli je přece kniha. Na dalším snímku pak má být fotograficky ztvárněná kniha ke zveřejnění na sociální síti: pro „bookstagram“, jak knihovna uvádí.