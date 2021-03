Když přicházím k boleslavské knihovně, tak venku potkávám starší dámu s vnoučkem. Čte si akorát informaci o tom, kterak je v současné době možno vypůjčovat knihy. Vše je napsáno na letáku přilepeném na dveřích instituce.

Pokud má čtenář zájem, tak se může do knihovny ozvat, objednat si, co by rád četl a knihovnice mu svazky připraví. To vše se děje on-line v katalogu knihovny. Až sem později člověk půjde, tak u dveří zavolá na telefon: 326 329 432. K předávání knížek slouží stoleček umístěný mezi dvojitými vstupními dveřmi.

Tam zaměstnankyně knihovny svazky položí, příchozí podepíše výpůjční protokol a je to.

Svůj postup má však i vracení. V tomto případě knížky musí do biblioboxu před knihovnou. Ale pozor. Vždy je nutné dávat je do boxu po jedné. Jinak hrozí, že se poškodí, nebo poslední kniha nepropadne dovnitř a někdo ji může snadno zcizit!

Knížky v karanténě

Pak všechny vratky čeká ještě karanténa. Na to má instituce vymezený prostor, kde knížky odpočívají.

V dnešních dnech, kdy mezi regály nikdo nesmí, knihovna chystá novinky. Ať je to vylepšování interiéru nebo nový nábytek a vybavení v dětském oddělení nebo a to hlavně - nákup nových titulů. Čtenáři se tedy mají stále na co těšit.