Kněžmostská knihovna se stěhuje do většího

Kněžmostská knihovna je uzavřená, stěhuje se do větších a krásnějších prostor a to už počtvrté. Po deseti letech tak opustila bývalou budovu v Domově s pečovatelskou službou a putovala do nového prostoru Na Rynku.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv