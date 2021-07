/VIDEO, FOTOGALERIE/ Mladoboleslavská Klementinka v pondělí ožila dětským rykem. Celý týden se v ní bude konat příměstský tábor určený dětem z rodin cizinců. Má pomoci dětem, které česky nemluví vůbec nebo pouze částečně.

V boleslavské Klementince běží kemp pro děti cizinců | Foto: Deník/Zuzana Kodrlová Zelenková

Vcházím do Klementinky, děti jsou zrovna venku. Hrají různé vědomostní hry, které prohlubují jejich znalosti českého jazyka. Líbí se mi třeba jedna, kdy je pedagožky rozdělí do družstev a na trávník před každé rozloží papírové šlápoty. V každé je nápis – třeba „jarní květina,“ „dívčí jméno“, nebo „školní pomůcka“. Dítě vždy přijde k dané šlápotě a musí dát příklad toho, co si přečetlo – takže třeba narcis, Šárka a batoh. Jenže ne všechna dítka umí číst. Jsou zde i dva předškoláci. O to větší práci pak učitelky mají. Musí jim každý nápis přečíst, někdy i vysvětlit.