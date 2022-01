Pokud mají lidé podezření na kýlu, mohou se objednat bez doporučení praktického lékaře přímo do kýlní poradny. Ambulance funguje jednou týdně a vždy je přítomný zkušený herniolog, tedy lékař se specializací na tuto oblast.

Při náhle vzniklých obtížích, jako jsou například nenadálé zvětšení kýly, bolest v místě kýly spojená se zástavou odchodu větrů a stolice, lze navštívit i urgentní příjem pacientů.

„Léčba a sledování pacientů v kýlní poradně má výhodu ve snižování počtu komplikací, zlepšení kosmetického efektu, menších bolestí a tím i rychlejšího návratu do běžného života,“ vysvětluje lékař Kýlního centra Klaudiánovy nemocnice Matěj Glomba.

350 operací ročně

Vyšetření kýly je zcela nebolestivé, obvykle trvá 10 až 15 minut. V nutných případech je doplněno ultrazvukovým či CT vyšetřením.

„Poté podle nálezu a výsledků vyšetření doporučíme pacientovi nejvhodnější řešení jeho obtíží, obvykle typ operačního výkonu. Pooperační pobyt v nemocnici, obvykle v rozmezí 3 až 7 dnů, závisí na typu kýly a provedené operaci. Výjimkou není propuštění nemocného domů první pooperační den,“ popisuje lékař.

Stehy jsou pacientovi následně odstraněny cca 10. den po operaci, omezení fyzické zátěže odborníci doporučují po dobu 6 až 8 týdnů.

V mladoboleslavské nemocnici provedou ročně přibližně 350 operací kýl u pacientů všech věkových kategorií. U dětí to bývají často takzvané kýly vrozené. „Dětské kýly operujeme u dětí od tří let, mladší děti by měly vyhledat specializované pracoviště dětské chirurgie,“ dodává Glomba.

Dle četnosti je nejčastější tříselná kýla (75 %), která se vyskytuje více u mužů. Dále kýla pupeční (10 %) a kýla v jizvě (10 %).

Kýlní dny

Klaudiánova nemocnice v minulosti pořádala dvakrát do roka velmi oblíbené Kýlní dny, kdy na vyšetření přijely do Mladé Boleslavi stovky pacientů nejen z místního regionu.



Bohužel kvůli epidemiologické situaci se v posledních dvou letech nekonaly.



Chirurgické oddělení předpokládá, že až to bude možné, opět bude tato preventivní akce obnovena. Lékaři v rámci této akce vždy ihned k operaci objednali několik pacientů.

Co je kýla a jak se operuje?

Kýla je abnormální vysunutí orgánu dutiny břišní (nejčastěji střeva) oslabenou nebo defektní (neplnohodnotnou) částí stěny břišní, v tomto místě se jeví kýla jako elastické vyklenutí v podkoží.



Oslabení břišní stěny může být fyziologické (vrozené) či získané, například jizva po operaci.



Ačkoli je většina kýl ze začátku neškodná a obtěžuje pouze kosmeticky, u všech kýl je riziko možného uskřinutí. Jedná se o závažný, často život ohrožující stav, kdy je orgán, který je součástí kýly - nejčastěji střevní klička, utlačen a tím je zamezeno jeho prokrvení a dochází k jeho odumření.



Operace kýly spočívá v navrácení útrob zpátky do dutiny břišní a uzavření oslabeného místa stěny břišní.



Toto místo lze dle potřeby ještě posílit vložením síťky (záplaty).