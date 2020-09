„Lidé, kteří mají nařízené odběry na doporučení hygienika, praktického lékaře pro dospělé nebo praktického lékaře pro děti a dorost, si mohou objednávat termíny testů na každý den,“ uvedla mluvčí nemocnice Hana Kopalová.

Od pondělí do pátku tedy mohou přicházet mezi 7. a 19. hodinou, v sobotu, v neděli a ve státní svátky od 7 do 15 hodin.

Samoplátci pak mohou využít termínů ve všední dny od 12 do 19 hodin, o víkendu a státních svátcích od 11 do 15 hodin. „Objednací čas je určen na vyšetření jedné osoby a maximálně jednoho dítěte ve věku do 15 let. Objednací čas je orientační a s ohledem na aktuální situaci na odběrovém místě může dojít k časovým prodlevám,“ podotkla Kopalová.

Od zavedení systému si nemocnice slibuje větší komfort pro pacienty, kterým se díky němu zkrátí čekání na odběr. K opatření v Klaudiánově nemocnici přistoupili i s ohledem na nepříznivé počasí.

V tuto chvíli bude objednávání v testovacím provozu, ten se tak ještě může změnit. Aktuální informace bude nemocnice zveřejňovat na svých stránkách a na Facebooku.

Elektronické objednávání: https://portal.klaudianovanemocnice.cz/lib/aspx/objednavani_pacientu_prihlaseni.aspx