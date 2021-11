„Při zájmu o Modernu je nutné napsat na vakcinace@onmb.cz . Důvodem je nutnost přípravy tohoto druhu vakcíny,“ vysvětlila mluvčí nemocnice Hana Kopalová.

Pro věkovou skupinu 12+ je aktuálně vypsaný termín bez registrace v úterý 16. listopadu od 7 do 11 hodin a od 12 do 16 hodin, a to pro vakcínu Pfizer.

Klaudiánova nemocnice spustila možnost očkování proti koronaviru bez předešlé registrace pro věkovou skupinu 16+. Nemocnice tím reaguje na zájem veřejnosti. „Tuto možnost očkování mohou lidé využít pouze v mladoboleslavském očkovacím centru v Havlíčkově ulici pro všechny dávky každý pracovní den. Očkovací centrum nabídne očkování bez registrace v čase 13 až 15 hodin,“ informovala mluvčí nemocnice. Děti od 12 let musí být vždy předem objednány. Důvodem je nutná přítomnost pediatra. Nemocnice upozorňuje, že denní počet těchto volných vakcín může být omezený.

Očkovat se bude vakcínou Pfizer. Přednost při očkování budou mít vždy řádně registrovaní pacienti přes systém Reservatic. Lidé bez registrace budou naočkováni podle pořadí příchodu.