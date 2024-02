Jiřina Vaňková leží v Klaudiánově nemocnici po operaci pravého kyčelního kloubu. Za asistence zdravotních sester a fyzioterapeutek se snaží pomalu znovu rozpohybovat všechny končetiny a postupně omezovat bolestivost při chůzi. S chutí se také pustila do nácviku na novém trenažéru na chodbě. „Mám z toho úžasné pocity. Člověk si to vyzkouší a hned se cítí více soběstačný,“ popsala dojmy hned poté, co si nastupování do trenažéru vyzkoušela i před aparáty a kamerami novinářů. „Je to opravdu bezvadná věc. Už jsem si to zkusila po několikáté a určitě tu zkušenost využiju, až mě povezou zase sem do nemocnice na kontrolu,“ usmívala se dáma, které při nastupování asistovala fyzioterapeutka Daniela Mašková.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Také podle ní jde o výraznou pomoc a skvělý nápad pro rehabilitující pacienty. „Nejenže se sami budou cítit lépe a sebejistěji. Důležité je to i ze zdravotního hlediska. Při nesprávném nastupování a špatných pohybech hrozí luxace, tedy vykloubení kyčle. Což by samozřejmě byla velmi nepříjemná věc,“ vysvětlila fyzioterapeutka, která pacientům u trenažéru asistuje už několik dnů. „Auto tu stojí už asi týden. O trénink nastupování je mezi pacienty velký zájem. A nejen těch po operaci kyčle. Zkoušet si to chtějí i ti, co mají například problémy s koleny. Sama už jsem pomáhala učit se nastupovat asi patnácti lidem,“ pochvalovala si nový trenažér usměvavá zdravotnice.

Nápad z USA

Myšlenka umístit skutečný automobil do patra nemocnice se na první pohled jeví jako bláznivý nápad. Podle předsedy představenstva Ladislava Řípy jej okoukali v USA a ještě ho dovedli k dokonalosti. „Tam mají na chodbě auto rozřízlé na polovinu. My tu máme klasické celé auto, pouze bez převodovky a motoru,“ vysvětlil první muž nemocnice. Podle jeho slov si pacienti mohou vyzkoušet nejen nástup na pozici spolujezdce. „Odborný zdravotnický personál díky tomu může pacienty naučit usednutí do vozu, a pokud zdravotní stav umožňuje bezpečné řízení vozidla, tak i za volant,“ doplnil Řípa.

Celý nápad se mohl uskutečnit po dohodě s místní automobilkou Škoda Auto, která s nemocnicí na řadě projektů dlouhodobě spolupracuje. „Nápad s trenažérem je unikátní sám o sobě a nejméně v Čechách nemá obdobu. Stejně tak je unikátní propojení dvou takových institucí, jako je automobilka a nemocnice. To je podle mého také minimálně středoevropský unikát,“ konstatoval krajský radní Pavel Pavlík při pohledu na trenažér na chodbě.

Zdroj: Klaudiánova nemocnice

Zásadním úkolem bylo dostat vůz do patra, aby byl umístěn přímo u rehabilitačního oddělení, kde je pochopitelně nejpotřebnější. „Technické řešení nebylo jednoduché a za pomoci odborné firmy se nám jej podařilo se dostat dovnitř jedním z oken. Při umísťování jsme měli krásnou rezervu asi dva centimetry nahoře,“ řekl s trochou sarkasmu Řípa.

S instalací bezmotorového trenažéru Škoda Scala nakonec všechno dobře dopadlo a je za to ráda i paní Vaňková. „Teď si to tady s novou kyčlí nacvičím a pak venku budu dělat haura, jak to umím,“ konstatovala dobře naložená pacientka Klaudiánovy nemocnice.