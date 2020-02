„Nemocnice má vytvořenou dostatečnou zásobu zdravotních pomůcek pro bezproblémové fungování, pro zajištění kvalitní zdravotní péče a ochrany zdraví svých zaměstnanců,“ předeslala mluvčí.

Nemocnice kvůli hrozbě koronaviru podniká preventivní kroky. Již koncem týdne zasedal krizový štáb, který sleduje vývoj. „Od pondělí 2. března bude tato skupina diskutovat situaci každý den,“ doplnila Kopalová. Kromě vývoje a výskyt nemoci sleduje skupina i zásobování nemocnice.

Veřejnosti pak v otázce koronaviru lékaři z nemocnice doporučují v první řadě důsledné dodržování základních hygienických návyků. Pokud se ale člověk cítí nemocen, neměl by to podceňovat. O to více, jestli se pohyboval v zemích, kde je již nákaza potvrzená. Pokud tomu tak bylo, v následujících 14 dnech po návratu by měl sledovat svůj zdravotní stav se zaměřením na příznaky počínajícího respiračního onemocnění. Pokud se objeví, je stěžejní zůstat doma a přivolat si lékaře.

Online reportáž Koronavirus 29.02. 09:37 Nedostupné roušky? Nevadí, obyvatelé Číny a Japonska se uchylují k různým improvizovaným alternativám, uvedla japonská agentura Kjódó. Zatímco v Číně jsou k vidění takové extrémy jako používání ovocných šlupek, plastových lahví či vložek, Japonci přichází s vlastním vynalézavým řešením. 29.02. 09:15 Státní zdravotnický ústav (SZÚ) považuje za nepravděpodobné, že by se koronavirus dostával do pitné vody. Vodárenské společnosti tak nemusí přijímat žádné speciální opatření, uvedl ústav. 29.02. 08:45 Úřady v Jižní Koreji hlasí 594 nových případů koronaviru. Země tak zaznamenala vyšší denní nárůst než Čína. Celkově je v Jižní Koreji nemocných už 2931 lidí, nákaze podlehlo 16 osob. 29.02. 08:14 USA evidují dva nové případy nákazy koronavirem. O nových pacientů z Kalifornie a Oregonu ovšem není znám původ nákazy, protože necestovali do zahraničí, ani se nedostali do kontaktu s nakaženou osobou. Celá on-line reportáž ZDE

Pokud se nemocnému nepodaří spojit se svým praktikem, je možné od 17 do 22 hodin v pracovní den, v sobotu a v neděli od 8 do 20 hodin zavolat na lékařskou pohotovost Klaudiánovy nemocnice na telefonní číslo 326 74 2251, kde poskytnou další instrukce.