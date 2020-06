Klaudiánova nemocnice se zapojila do rozsáhlého testování, které z krve odhalí, jestli má člověk v těle přítomny látky IgG, tedy protilátky nemocnění covid-19. Vyšetření může také napovědět, zda již testovaný nemocí neprošel. Těchto testů v nemocnici doposud udělali na dva tisíce.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Test na protilátky si od pondělí 15. června mohou nechat udělat také samoplátci. Lidé navíc do nemocnice mohou přicházet dokonce bez objednání a to v čase od 11.00 do 12.30. Na terminálu vyvolávacího systému musí příchozí zadat Placené služby. „Tento test na stanovení protilátek proti SARS–CoV–2 stojí 500 korun a platit ho budou lidé přímo v místě odběru,“ popsala mluvčí nemocnice Hana Kopalová.