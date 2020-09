Zájemců o testování v pondělí bylo kolem 200. V současné době totiž odběrová místa zaznamenávají zvýšený zájem o testy; a dostávají se tak nad kapacitu svých laboratoří. Některá odběrová místa proto testování omezují.

Například Oblastní nemocnice Příbram testování pro samoplátce pozastavila. Vyplývá to z jejího prohlášení. „Vzhledem k enormnímu vytížení naší laboratoře jsme nuceni do odvolání pozastavit testování samoplátců na onemocnění COVID 19 v našem odběrovém místě. V tuto chvíli se snažíme najít další laboratoře, které mají ještě volné testovací kapacity a s náporem vzorků by nám pomohly,“ uvedl Martin Janota, specialista pro styk s veřejností Oblastní nemocnice Příbram. Také podotkl, že odběrů provádí nemocnice za jeden den více, než na jaře za celý týden. „Denní příjem vzorků je vysoko nad kapacitu naší laboratoře, kam již byly zakoupeny nové přístroje pro zrychlení testování. Vzhledem k těmto podmínkám jsme nuceni upřednostnit odběry indikované praktickými lékaři nebo hygienickou stanicí před samoplátci,“ podotkl.

Pro pacienty mladoboleslavské nemocnice se ale zatím nic nemění.