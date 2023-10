Klaudiánova nemocnice se dostala před pátečním polednem do nepříjemné situace. V nemocnici byla po havárii vody a vyhoření rozvodny vysokého napětí přerušena dodávka elektřiny. Na místo se údajně svážejí elektrocentrály z okolí.

Klaudiánova nemocnice - ilustrační foto | Foto: se souhlasem nemocnice

Jako první přišlo s informací Rádio MB. Podle mluvčí nemocnice Hany Kopalové byla o situaci informována záchranná služba. „Ta v současné době vozí pacienty do jiných zařízení. V době přerušení dodávky elektřiny byly v naší nemocnici dokončeny prováděné operace, další pak nezačaly. Obnovení dodávek elektřiny by mělo nastat v horizontu několika hodin,“ řekla Deníku mluvčí nemocnice. Podle našich informací by k tomu mělo dojít kolem třetí hodiny odpoledne.

K bezprostřednímu ohrožení péče o hospitalizované pacienty podle Kopalové nedošlo. „Najeli jsme na nouzový režim, na který jsme v takových situacích připraveni,“ potvrdila Kopalová. Nemocnice se ocitla bez elektřiny před pátečním polednem kvůli havárii vodovodního potrubí. To prasklo a vyteklá voda se dostala do rozvodny vysokého napětí, kde došlo k požáru a zdroj byl zničen. Podle některých informací se do nemocnice svážejí elektrocentrály z okolí.