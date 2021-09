Zkušenosti má navíc také z částečných úvazků v pražském Motole – rovněž na dětské dermatovenerologii – v liberecké společnosti Skin Care věnující se estetické dermatologii a v Olivově dětské léčebně v Říčanech. Může se také pochlubit publikační a lektorskou činností – a to včetně přednášek v rámci vzdělávacích kurzů České lékařské komory a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Lékařka, jež studium na Univerzitě Karlově ukončila v roce 1996, tam nastoupila právě před 25 roky; působila tam pak devět let. Nyní má za sebou dlouhodobou kariéru lékařky dětské dermatovenerologie: této práci se v mladoboleslavské nemocnici věnovala 13 let. Mezitím ještě byla dva roky lékařkou v kožní ambulanci.

Novou primářku má od září kožní oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Dosavadní primářku Marii Štěpánovou, která funkci zastávala 13 let, vystřídala Iveta Tomšíková, jež z Mladé Boleslavi pochází. Ta tak stanula v čele oddělení, kde vlastně svou lékařskou kariéru začínala.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.