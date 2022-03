Lékařská pohotovostní služba pro dospělé bude poskytovat služby ve všedních dnech od 17 do 21 hodin a během víkendů a svátků od 8 do 20 hodin. Lékařská pohotovostní služba pro děti bude v provozu ve všedních dnech od 17 do 21 hodin a během víkendů a svátků od 8 do 22 hodin. Urgentní příjem funguje nadále beze změn – 24 hodin denně.