Klaudiánova nemocnice má nově termokameru

Klaudiánova nemocnice ve vestibulu hlavního vchodu do areálu z třídy Václava Klementa testuje od čtvrtka 23. dubna termokameru. Ta snímá tělesnou teplotu všem příchozím – v případě naměření vyšší teploty počítač na tuto skutečnost ihned upozorní. Do současnosti u vchodu do nemocnice měřili teplotu dva pracovníci bezdotykovými teploměry.

Klaudiánova nemocnice má nově termokameru | Foto: Klaudiánova Nemocnice