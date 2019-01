Mladá Boleslav /FOTOGALERIE/ - Klaudiánova nemocnice se dočkala nové magnetické rezonance. Má tak špičkový přístroj přístroj, kterým oblastní nemocnice mnohdy vůbec nedisponují. Kromě toho zde obměnili také mamograf. Obě technické vymoženosti pomůžou lékařům s ještě lepší a přesnější diagnostikou. S jejich příchodem ale nemocnice musela podniknout i další kroky.

Magnetickou rezonanci měli v Klaudiánově nemocnici už od roku 2008, jednalo se o přístroj o asi polovičním výkonu, než jaký mají dneska. Nová, modernější rezonance umožňuje větší spektrum vyšetření pro pacienty. „Navíc se některá vyšetření dají zvládnout za o něco kratší čas. Jsme jedna z mála oblastních nemocnic kde takový přístroj mají,“ prozradil předseda představenstva Klaudiánovy nemocnice Ladislav Řípa.

Magnetická rezonance je technika, která se používá hlavně ve zdravotnictví k tomu, aby si lékař zobrazil naše vnitřní orgány. Využívá silné magnetické pole a elektromagnetické vlnění s vysokou frekvencí. Nenese však s sebou žádná rizika spojená se zářením, má tedy nulovou radiační zátěž.

V nemocnici mají i nový mamograf, díky kterému budou pacientky, ale i pacienti, stejně jako v případě magnetické rezonance, mít mnohem důkladnější možnost vyšetření. „V tomto případě jde o obměnu přístroje, abychom mohli být i nadále certifikovaným pracovištěm, musíme mamograf obměňovat každých osm let,“ zmínil primář RTG oddělení Jan Täubner.

Kromě preventivního screeningu v nemocnici provádějí také vyšetření při podezření na onemocnění prsu. Denně mají asi 50 preventivních vyšetření a 10 až 15 při podezření na nějakou anomálii.

Někoho to možná překvapí, ale mamograf mohou využít i pánové. I oni si ve svých prsech mohou najít bulku, která působí podezřele. Na rozdíl od žen ale po pětačtyřicítce nechodí na pravidelné kontroly s prsy, ale spíše s prostatou.

Kvůli novinkám se v nemocnici přestavovalo. „To co s tím souvisí je úprava prostor, která na první pohled pro toho kdo přijde není vidět. Investovali jsme téměř 15 milionů korun do úprav oddělení radiologie,“ vysvětlil Řípa.

Změnili systém chlazení

V souvislosti s novou magnetickou rezonancí a s počítačovým tomografem, který tady uváděli do provozu už dříve, bylo nezbytné například změnit systém chlazení. „Podařilo se udělat centrální chlazení s rozvodem. Provedli jsme stavební úpravy, aby to odpovídalo užívání těch nových přístrojů a aby to bylo dobré pro pacienty i zaměstnance,“ dodal Řípa.

Rezonance stála 35 milionů korun, necelých 29 milionů zaplatí Ministerstvo pro místní rozvoj, 5 milionů je od Středočeského kraje. S novým strojem ale bylo zapotřebí udělat další, rozsáhlé a podstatné úpravy v nemocnici.

Další projekt, který nemocnici pomáhal financovat Středočeský kraj je modernizace jednotky intenzivní péče chirurgického oddělení. „Toto oddělení je od třetího ledna nastěhováno. Od Středočeského kraje jsme dostali 9 a půl milionu na náklady, které tam máme. Z původně drobných úprav se stala generální oprava,“ potvrdil Řípa.

Přibyly například třeba nové automatické dveře a zázemí pro personál i pro pacienty. Středočeský kraj Klaudiánově nemocnici také pomohl v nákupu přístrojů například pro urologii a s dalších přístrojů.