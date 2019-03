Speciální přístroje ovšem nemusí sloužit jenom při pobytu novorozence na porodnickém oddělení. Rodiče si některé z nich mohou zapůjčit také domů.

„Spolupracujeme s nemocnicí již řadu let. Potřebovali zde monitory dechu, které mají záruční dobu dva roky, takže je každé dva roky v nemocnicích obměňujeme,“ popsala regionální ředitelka pro Čechy nadace Křižovatka Miloslava Stibůrková.

Křižovatka spolupracuje se všemi nemocnicemi v České republice. Ty si nahlásí počet monitorů dechu a organizace potom podle něho shání sponzorské dary.

Peníze na prospěšnou věc dávají různí dárci. „U menších oblastních nemocnic se snažíme, aby sponzoři byli z jejich regionu, což se celkem daří,“ poznamenala Miroslava Stibůrková s tím, že někteří sponzoři také mívají vazby na nemocnice a chtějí jim třeba poděkovat za to, že někoho zachránili. „Je to nemocnice od nemocnice, ale daří se nám lokálně shánět sponzory, kteří potom nemocnicím zůstávají věrni. Tak by to asi mělo být, aby lokální sponzor nebo firma podporovala svoji nemocnici,“ dodala regionální ředitelka organizace Křižovatka.

V Klaudiánově nemocnici teď tedy mají celkem dvacet nových monitorů dechu v hodnotě 50 tisíc korun. Ty zaplatila společnosti Centrotherm.

Monitory hlídají dech nejen nově narozeným miminkům, ale případně i nejmenším pacientům. „Rodiče mohou využít i zápůjčky dalších monitorů, které dětské oddělení zprostředkovává,“ doplnila mluvčí nemocnice Hana Kopalová.

Společně s Nadací Křižovatka může pomáhat každý - stačí zaslat libovolnou částku na číslo účtu nadace: Konto Nadace Křižovatka: 7608414/0600 (MONETA

Money Bank)

Konto veřejné sbírky "Maminko, dýchám": 4010040100/6800 (Sberbank CZ).