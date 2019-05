Zápisy do základních škol se blíží

Mladá Boleslav – Rodiče budoucích prvňáčků by měli zbystřit, zápisy do škol se totiž blíží. V Mladé Boleslavi se uskuteční v pátek 5. dubna od 14 do 17 hodin a v sobotu 6. dubna od 9 do 11 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

"K zápisu se dostaví každé dítě, které k 31. srpnu dovrší 6 let věku. Děti, kterým bude šest od září do konce prosince 2019, mohou být přijaty na doporučení školského poradenského zařízení a děti, které dovrší 6 let od ledna do konce června 2020, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře," uvedl podmínky náměstek primátora Daniel Marek. Je také důležité vědět, že pro svá dítka mohou rodiče vybrat kteroukoli mladoboleslavskou základní školu. Primárně budou ale děti přijímané především na své spádové školy, tedy na ty, kam patří podle místa trvalého bydliště. O odklad musí rodiče žádat samotné ředitele příslušných škol, kteří o přijetí a nepřijetí rozhodují. K zápisu je pak nutné přinést rodný list dítěte, svůj občanský průkaz (cizinci, kteří jsou mimo EU i doklad o povolení k pobytu).

Autor: Zuzana Zelenková