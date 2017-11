Katka Maxová: druhým pomáhá více než neúnavně

Mladá Boleslav – Kateřina Maxová. Tohle jméno slyšel patrně každý čtenář Boleslavského deníku. V projektu Deníku Řád srdce byla přede dvěma roky oceněna, za svoji práci s hendikepovanými byla navržena v roce 2012 na Cenu Olgy Havlové. Nyní předsedkyně mladoboleslavské organizace DMO Pobyty byla za svou práci oceněna v celostátní soutěži, nazvané Rekordy handicapovaných hrdinů.

Ceny za mimořádný počin, vzor nebo projekt ve prospěch osob se zdravotním postižením se udělují ve čtyřech kategoriích: hrdinové handicapu, pečující v handicapu, projekty handicapu a emisaři handicapu. Kateřina Maxová, která sama dětskou mozkovou obrnou trpí, byla oceněna v kategorii projekty handicapu.

Osobní zkušenost se zdravotním postižením jí dává energii změnit situaci podobně postižených lidí. Katka je předsedkyní a hlavní hybnou silou sdružení DMO Pobyty, které pořádá pobytové i společenské akce pro osoby s dětskou mozkovou obrnou, ale i další osoby se zdravotním postižením. Ačkoli ji to stojí mnoho vlastních sil, pro radost a štěstí druhých je schopná udělat maximum.

Protože si Kateřina Maxová zažila i nepochopení ze strany široké veřejnosti, napadlo ji rovněž šířit osvětu o životě lidí s handicapem, hlavně u dětí. Jezdí po školách a pořádá besedy, při nichž se promítá film, který byl o Katce natočen. Besedy mají velký úspěch.

Katka se narodila s nemocí nazvanou dětská mozková obrna. Své první vratké kroky udělala ve čtyřech letech v Lázních Košumberk. Základní školu vychodila při Jedličkově ústavu v Liberci, kdy pak po jejím ukončení zůstala doma a starali se o ni rodiče. Katka má špatnou motoriku chůze, rukou a také špatně hovoří. Jejím koníčkem se stal její první počítač. Kontaktovala Sdružení zdravotně postižených v Mladé Boleslavi a nabídla jim své znalosti. Nakonec pro sdružení založila kartotéku klientů a postupem času pro ně sháněla i peníze na samotný chod sdružení.

Od svých 18 let jezdila na pobyty pro tělesně postižené. Po pěti letech ji samotní organizátoři oslovili, zda by si sama nechtěla zorganizovat nějaký pobyt.

Přišla rána v podobě smrti rodičů, Katka zůstala na vše sama. Naštěstí se Katčina sestra vrhla na pomoc sestře, přestěhovala se za ní do Boleslavi. Dopadlo to tak, ž Katka žije v bytě, kde má i kancelář.

Katka za pomoci známých i sestry založila občanské sdružení s názvem DMO Pobyty. Od této doby začal Katce úplně jiný život. Občanské sdružení DMO Pobyty organizuje pobyty pro tělesně postižené z celé republiky a je neziskové. Veškeré finanční prostředky si musí Katka sehnat sama. Jejím úkolem je zorganizování pobytu od začátku do konce. Vytipovat lokalitu pro pobyt, zajistit akce během pobytu a hlavně najít osobní asistenty, bez kterých by pobyt ani nemohl být. Cílem jejích pobytů je povzbudit a vytrhnout tělesně postižené z denních stereotypů a zažít někdy i to, co nezažije ani zdravý člověk. Sdružení se také snaží najít finanční prostředky na pomůcky pro handicapované a usnadnit jim již tak těžký život.

„Nedávno například spolek DMO Pobyty uspořádal pobyt v třeboňské krajině. Klienti byli ubytovaní v areálu Relax Park Třeboň, kde měli všichni dostatečný komfort i příjemné soukromí. Moc děkuji všem těm, kteří nám na pobyt poskytli jakoukoliv pomoc,“ říká Kateřina Maxová.

„Pobyt byl, ostatně jako vždy, dokonale naplánován. Společné zážitky, výlety, adrenalin. Například jsme si sami uvařili oběd, prohlédli si pivovar, svezli se na bobové dráze, nebo vystoupali na Stezku korunami stromů,“ uvedl jeden z účastníků. Bazén, vláček, naučná stezka – o zážitky nebyla nouze.

Všechny akce, které spolek zajišťuje, z veliké části organizovala, pochopitelně, jedna žena – Katka Maxová.

Více informací o sdružení najdete na www.dmopobyty.cz.