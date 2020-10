Katka se v knížce rozepsala o svých zkušenostech, ale také o tom, že se i na vozíku dá prožít mnoho pěkných zážitků. Více se dozvíte v rozhovoru.

Jak dlouho trvala příprava knihy?

Od prvotního nápadu zhruba rok. Děkuji za spolupráci při přípravě knihy svému dlouholetému kamarádovi Petrovi Novákovi, v současnosti řediteli Domova Modrý kámen v Mnichově Hradišti.

Je něco, co z ní můžete vypíchnout, čím nalákat čtenáře?

V kapitole věnované historii spolku DMO Pobyty čtenáře určitě překvapí, jaké rozmanité spektrum činností s námi mohli lidé na vozíku zažít – let letadlem, pobyt u moře, módní přehlídky, jógu, hraní divadla a mnoho dalšího. Kniha obsahuje i fotografie z těchto aktivit.

Proč jste se rozhodla napsat knihu a zalíbilo se vám to natolik, že byste časem chtěla připravit další?

Pomáhám druhým lidem, kteří jsou postižení stejně jako já dětskou mozkovou obrnou. Založila jsem organizaci DMO Pobyty a máme za sebou spoustu pobytů, prezentačních akcí, přednášek. Mám kolem sebe fajn lidi, kteří mi dobrovolně pomáhají, za což jim patří velké díky, protože bez nich bych nemohla pobyty a různé akce pořádat. Jsem nesmírně šťastná, že se nám daří rozvíjet čím dál více projektů, které mám v hlavě a které mají smysl. Zabýváme se především tím, jak vytáhnout lidi z každodenního stereotypu, aby mohli něco zažít. I rodiče si mohou odpočinout.

Připravit pobyt není jednoduché, znamená to třeba i půlroční práci. Během těch akcí a aktivit jsem si uvědomila, že by bylo dobré to dát do knihy, aby se s tím seznámili i ostatní lidé. A tak mě napadlo všechno toto při příležitosti 10. výročí organizace DMO Pobyty v knize shrnout.

Prvním impulsem byly ale moje vlastní zážitky s předsudky, kdy na mě řada lidí při prvním kontaktu nahlížela jako na mentálně postiženou, tykali mi, ptali se mě na vychovatele. Chci dokázat, že jsem jako ostatní, nejsem z jiné planety. Odtud i název knihy. Další knihu samozřejmě nevylučuji, mohla by být zaměřena třeba na praktické rady a zkušenosti v rodinách s lidmi s handicapem.

Komu je kniha určená - kdo by měl být váš čtenář?

Tuhle knížku vydávám, aby inspirovala všechny lidi, jak lidi se zdravotním postižením, tak jejich rodiče, aby našli tu správnou cestu, jak ke svým blízkým přistupovat. Je určena i odborníkům, kteří se zdravotně postiženými pracují, případně se s nimi alespoň občas pracovně setkávají – prodavači, úředníci. Ale určitě může zaujmout kohokoliv z veřejnosti a pomoct mu uvědomit si, že nejsme méněcenní a chceme žít normálním životem, chodíme do práce, do kadeřnictví, na pedikúru, na společenské akce. I když nám některé věcí dlouho trvají, ale nakonec si to dokážeme zařídit sami.

Kolik stojí a kde si jí můžeme koupit?

Zájemci o knihu se mohou hlásit přímo u mě na e-mailu: katka.maxova@dmopobyty.cz nebo telefonu 731 964 784 a domluvit se na předání. Knihu nemůžeme prodávat, ale budeme rádi, když nám za ni pošlete nějakou korunku na sbírkový účet 107-2589520277/0100. Podpoříte tím naše pobyty pro lidi s dětskou mozkovou obrnou, za což všem předem děkujeme.