„Je to opravdu velké množství věcí, které lidé nosí, za to moc děkujeme. Vážíme si také práce dobrovolníků, jak z řad pracovníků magistrátu, tak z ukrajinské komunity, která ve městě už žije. A pomáhá nám i logistika společnosti Škoda Auto, která zabalila a dopravuje veškerou humanitární pomoc na hranici s Ukrajinou,“ řekl Povšík, který doufá, že nadšení lidí neopadne. „Ukrajina, která je brána jako obilnice Evropy, začíná mít obrovský hlad. Chybí tam léky, hygienické potřeby, jídlo. Věřím, že i v dalších dnech lidé pomohou a přinesou tyto věci," uvedl náměstek primátora.

Zároveň místní žádá, aby nenosili oblečení, které není potřeba. Nejnutnější jsou trvanlivé potraviny, hygienické potřeby pro děti a ženy, karimatky, spacáky. Ideální je darovat například trvanlivé potraviny v celých sadách, což výrazně pomáhá při zpracování sbírky a její logistice.

První kamion, který odjel z Mladé Boleslavi, míří do centrálního překladového střediska. Další kamion by měl vyrazit směrem k Oděse. Pokud by se to nepodařilo kvůli složitější tranzitní situaci zajistit, i další kamion odjede do Košic.