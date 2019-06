Přímo v okrese Mladá Boleslav není mnoho možností, kam na jahody vyrazit. Jednu jahodárnu najdeme 14 kilometrů od Mladé Boleslavi v Horním Cetlně. Další možností, kam pro sladké plody zajet, je Jahodárna Stratov. Tady lze nakoupit plody už natrhané, tak ty, které si sklidíme sami.

Letos je ale se sladkým ovocem problém, plantáže zažívají doslova nájezdy sběračů. „Zájem je až moc veliký, jahody máme, ale je to otázka pěti až deseti dnů, a bude pro letošní rok vysbíráno. Samosběr probíhá každý den od 6 do 18 hodin a myslíme si, že budeme v provozu do konce příštího týdne,“ uvedl Petr Rubeš z Jahodárny Stratov s tím, že hodně záleží na počasí. Podle Rubeše je to v celém okolí se samosběrem špatné. Řada jahodáren už podle něho toto sladké ovoce nemá a zavřela.

Boleslavané tedy zůstanou nejspíše odkázáni na stánky, které bývají na různých místech po městě. U nich je ale ovoce většinou řádně předražené. Kilo jahod na plantáži totiž vyjde asi na padesát korun, kdežto u stánku se ceny pohybují kolem stokoruny. Ne všichni navíc prodávají české plody, často se jedná o ovoce z Polska.