Vše začalo v sobotu, kdy obyvatelka města ke kašně přivolala strážníky. Obávala se, že kachňata po pár dnech v umělé vodní ploše bez jídla únavou uhynou. Neumí totiž ještě létat a nemají se jak dostat ven. Na pomoc mláďatům nakonec vyrazili i hasiči, ale ti neměli potřebnou techniku. A tak nastalou situaci řešil provozovatel – společnost Osvit.

Jako nejlepší se nakonec zdálo umístit do kašny prkno, po němž by všichni mohli ven. Jenže se nic nedělo. Kachňata zůstávala ve vodě. Až do úterý. To se na místo dočasného pobytu kachní rodinky vydala boleslavská mluvčí Šárka Charousková. Malé kachny našla i s matkou na břehu, ve vodě byl v tu chvíli jen kačer. „Mláďata už umí vylézt ven, večer byla na břehu pod křídly kachní mámy,“ potvrdila.

Vzápětí se ale ptáci vrátili po prkně zpět do vody. Vypadá to tedy, že se zde kachní rodinka rozhodla na nějakou dobu usídlit.