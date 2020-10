Přímo v Mladé Boleslavi byla včera nadějná volební účast. Během prvních dvou hodin přišlo volit skoro deset procent místních voličů. „Všech čtyřiačtyřicet mladoboleslavských volební místností je vybaveno stojany s dezinfekcí, všichni uvnitř mají povinnost mít nasazeny roušky a udržovat rozestupy,“ připomněla boleslavská mluvčí Šárka Charousková. A to se ve všech místnostech také dodržovalo, byť především k rouškám mají mnozí komisaři výhrady.

Prozatím velmi dobrou volební účast měl v pátek také okrsek číslo 15 ve Ptácké ulici, do něhož historicky chodí velmi málo voličů. „Zatím nám přišlo sedmdesát lidí, to je velký úspěch, budeme rádi, když dáme zítra stovku,“ poznamenal předseda komise Jan Rympl.

Nadprůměrná účast

Skvělá účast byla rovněž v dalších obcích. Předsedové komisí ji hlásili, podobně jako v Mladé Boleslavi, už kolem čtvrté odpolední, například v městysi Bezno.

„Už jsme tady dneska měli devadesát lidí, což je rozhodně nad očekávání – vzhledem k tomu, že se jedná o krajské volby,“ uvedla po šestnácté hodině předsedkyně komise Jana Novotná.

Online reportáž

V Bezně strach z případné nákazy členy volební komise netrápil. Všichni totiž seděli v bezpečné zóně za plexisklem.

„Tolik hodin v rouškách není nic příjemného, ale co se dá dělat, musíme to vydržet,“ prohlásil zapisovatel bezenské komise Miroslav Gros.

Zase ty roušky

Ve většině okrsků v regionu byla v pátek volební účast podobná. Našly se však také výjimky, z některých míst hlásili chabou účast. „Zatím účast není valná, přišlo nám teprve osm lidí,“ uvedla například předsedkyně strenické komise Kateřina Dostálová.

Všichni příchozí voliči včera podle členů komisí přicházeli vzorně s rouškami na obličejích. „Lidé jsou zatím zodpovědní. Pokud by roušky s sebou neměli, tak jim je tady nabídneme,“ uvedl předseda jedné z benáteckých volebních komisí Jaroslav Součeka připomněl, že volič, který by trval na své přítomnosti bez roušky, by o možnost volit nepřišel. „Ale čekalo by ho správní řízení, je to totiž přestupek,“ vysvětlil Souček.