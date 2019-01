Mladá Boleslav - Záchranka plánuje vybudovat dvě nová výjezdová stanoviště na Mladoboleslavsku

Výjezdové stanoviště záchranné služby v Mladé Boleslavi | Foto: Deník/Tomáš Ježek

Daleko rychleji přijedou už brzy posádky mladoboleslavské záchranné služby ke svým pacientům. To všechno díky nově vybudovaným výjezdovým stanovištím. Dosud je na Mladoboleslavsku jen jediné, a to přímo v Mladé Boleslavi.

Jak Boleslavskému deníku potvrdila mluvčí záchranné služby Tereza Janečková, v příštím roce by se v okrese měla objevit dvě nová výjezdová místa. „Měla by to být výjezdová stanoviště v Benátkách nad Jizerou a v Mnichově Hradišti. Stanoviště jsou plánovaná a budou zprovozněna, nicméně ještě nemáme žádný časový horizont, kdy by měl být provoz na těchto stanovištích zahájen,“ řekla Janečková.

Pomáhají kolegové

Dodržet zákonem stanovený dojezdový čas se mladoboleslavským záchranářům nedaří v obcích na okrajích okresu. Jednou takovou obcí je Kropáčova Vrutice. „V oblastech, kde máme problém dodržet dojezdové časy, nám vypomáhají okolní zdravotnické záchranné služby, jako je například Mělník na východě okresu,“ říká dále mluvčí.

Na severu Mladoboleslavska naopak vypomáhá Liberecká záchranná služba. Jde například o příměstskou část Bělé pod Bezdězem – Hlínoviště. V případě potřeby tam vyjíždějí posádky záchranné služby z výjezdového stanoviště v Doksech.