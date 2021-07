Chovatelé projevili zájem zapojit se do programu vycházejícího z principu canisterapie, kdy kontakt s pejskem a jeho pohlazení dokáže pacientům zlepšovat náladu a vyvolávat na jejich tvářích úsměv. A to, jak známo, pomáhá léčit: hovoří se o pozitivním psychosociálním a fyziorehabilitačním působení na zdraví a psychiku člověka. Koordinátorka dobrovolnického centra Zuzana Kaftanová k tomu připomněla, že vycvičení psi, které přivádějí proškolení dobrovolníci, neprospívají jen pacientům: pohoda, kterou kolem sebe šíří, působí i na okolí; dobrá nálada je pak přímo nakažlivá.

Jak vše nakonec dopadne a zda se připojí někdo další, se ukáže na podzim, řekla Deníku mluvčí nemocnice Hana Kopalová. „Zatím se lidé přihlásili a ptali se, jak se svým psem složit canisterapeutickou zkoušku, která je nezbytnou podmínkou spolupráce,“ konstatovala. Jasněji by mohlo být v září, na kdy dobrovolnické centrum chystá školení.

S potěšením pacientů, u nichž je kontakt se zvířetem vhodný, pomáhají mladoboleslavské nemocnici dobrovolníci se psy už od roku 2011. Canisterapeutická dvojice, tedy pes svým psovodem, se podle svých možností může účastnit buď jednorázových akcí, jakou je například „psí odpoledne“ v dětském centru, nebo do nemocnice docházet pravidelně; jednou týdně či po 14 dnech – ať už opět do dětského centra, nebo na jednotlivá oddělení. Pro dobrovolníka je podmínkou minimální věk 18 let (v případě doprovodu rodičů stačí i 15); jeho pes (případně kočka) musí být starší osmi měsíců a mít nejen canisterapeutické zkoušky, ale také platný očkovací průkaz.