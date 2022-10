Čištění Jizery: Dobrovolníci odstraňují věci, se kterými si příroda neporadí

/FOTOGALERIE/ Úklidová akce Čistá řeka Jizera se letos koná v pátek 7. října a následující sobotu. Zapojuje dobrovolníky jdoucí po břehu a někdy i vyrážející na lodích do odstraňování všeho, s čím si příroda sama neporadí a co do ní nepatří.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z úklidové akce Čistá řeka Jizera, které se účastnili žáci SOŠ a SOU Horky nad Jizerou, rok 2021. | Foto: Michaela Jarošová