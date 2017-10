Jizera zahrozila a vylila se

Mladoboleslavsko /FOTOGALERIE/ – Nedělní přírodní kalamita páchala také další škody na majetku. S vichřicí přišly i přívalové deště, které zvedly hladinu řeky Jizery. V pondělí nešlo projet po silnici v obci Loukov, z Bakova nad Jizerou do Malé Bělé. Voda se nebezpečně zvedla i v Podlázkách, přes silnici se ale nepřevalila. Louky se vodou z Jizery zaplnily také u Vince.

„Voda dosahovala nejvýš kolem šesté ráno, teď už ustupuje,“ uvedla v pondělí jedna z obyvatelek Bakova nad Jizerou, které se dostala vylitá Jizera nejen do sklepa a do bytu. „Všude je bahno. Teď už jde proud, když nešel, byla to bezmoc. Nefungoval nám internet a chyběly nám důležité informace,“ doplnila smutně.

Zvýšená hladina Jizery v Loukově a Bakově nad Jizerou komplikovala provoz některých autobusových linek společnosti Arriva Střední Čechy. Vinou rozvodněné řeky byla uzavřena například silnice II/276 mezi Malou Bělou a Bakovem nad Jizerou,” informoval o tom Jan Holub ze společnosti Arriva. Cestující jedoucí přes Bakov museli počítat s komplikacemi, vynecháváním zastávek a tím pádem i se zpožděním.

V pondělí odpoledne nic nenasvědčovalo tomu, že by se Jizera v Podlázkách, ve Vinci nebo v Benátkách nad Jizerou měla ještě více rozlévat ze svých břehů. Přesto se při vjezdu do obce Vinec odehrál další nenadálý úkaz. Jedna ze zvědavých žen se na kolečkových bruslích pokoušela zachytit vylitou Jizeru na svůj mobilní telefon.