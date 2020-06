V měřící stanici Sovenice pak kolem sobotní 21. hodiny hladina řeky dosáhla 369 centimetrů, což je více než trojnásobek oproti normálu.

„Prosíme, dbejte maximální opatrnosti a nepřibližujte se k řece,“ žádá město. „Prognóza je však dobrá, řeka by už neměla stoupat na třetí stupeň povodňové aktivity,“ uvedlo město na svých webových stránkách.

V neděli už ovšem hladina řeky začala klesat. V ulici Kláštěrská klesla hladina pod 100 centimetrů.

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na úrovni vysokého stupně nebezpečí platí na Mladoboleslavsku a Mnichovohradišťsku až do odvolání. Je s ní spojeno nejen upozornění na možné vzestupy hladin řek; včetně možnosti vylévání vody z břehů do okolní krajiny, a to třeba i s průtokem přes komunikace. Platí také varování před snížením stability stromů v podmáčené půdě: ty by mohly hrozit pádem i za bezvětří.

Na druhý povodňový stupeň v sobotu vystoupala také řeka Mrlina ve Vestci na Nymbursku.