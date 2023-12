/FOTO, VIDEO/ Lokální povodně zažívají na druhý svátek vánoční obyvatelé některých lokalit na Boleslavsku, jimiž protéká Jizera. Řeka napájená v těchto dnech především tajícím sněhem z hor zavřela některé silnice, ale například v boleslavské čtvrti Podlázky kromě příjezdové trasy zatopila i některé zahrady a domy.

Jizera v boleslavské části Podlázky. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Jizera v některých boleslavských částech začala zaplavovat lokace mimo koryto už v pondělí odpoledne. Pavel Šubrt z boleslavského magistrátu informoval, že městská policie uzavřela silnici ve směru od Neuberka k Vinci, následně komunikaci u Jizery v Podlázkách a poté i hlavní komunikaci od mostu k viaduktu. „Řeka je vylitá z koryta. Rozvezly se pytle k ohroženým objektům v Podlázkách i Neuberku. Strážníci také zachránili sdílená kola v Podlázkách nedaleko řeky. V Podlázkách strážníci upozornili tlampačem, aby si potřební došli pro pytle s pískem k pomníku,“ popsal situaci.

Během úterý stoupala Jizera na druhém povodňovém stupni jen zvolna a podle údajů Povodí Labe po obědě začala velmi pomalu klesat. Kulminací tedy prošla patrně v úterý dopoledne.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

To už však měli zejména obyvatelé Podlázek vodu prakticky všude. „V Podlázkách se rozlila do nebývalé šíře. Voda zaplavila dětské hřiště, vnikla do zahrad a k některým domům. Městská policie musela postupně uzavřít komunikaci přes Jizeru do Vince a také komunikaci v Neuberku směrem k Vinci, dále v Podlázkách hlavní průjezdnou komunikaci i silničku podél zahradní kolonie ve směru k Michalovické putně. Strážníci ve spolupráci se společností Compag zajistili pytle s pískem, které bylo nutné donést k některým domům v Podlázkách i v Neuberku,“ doplnil Šubrt.

Zavřeny však byly i některé další silnice v celém regionu, které sousedí s protékající Jizerou. Uzavřena byla například silnice mezi Bakovem nad Jizerou a Malou Bělou. Neprůjezdný byl také most z Hradiště na Klášter a řeka zaplavila náves v Mohelnici.

Uzavřené silnice i zátarasy z písku. Velká voda potrápila Středočeský kraj

Zvýšený průtok monitorovali také v okolí Benátek nad Jizerou. Starosta Karel Bendl si pochvaloval nová protipovodňová opatření. „Revitalizovaná niva řeky Jizery (Loužek, Olšiny) plní svou roli protipovodňového opatření v Benátkách nad Jizerou na výbornou. Zadržuje obrovské množství vody, která by si hledala cestu jinde. Protipovodňové terénní valy a mobilní hrazení celý tento systém doplňují,“ uvedl Bendl.