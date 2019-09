Jirka s Kačenkou vyrazili do školy, moc se těšili

/FOTOGALERIE/ Jirka Vaněk bydlí přímo v Mladé Boleslavi, je mu šest let a v pondělí 2. září poprvé vyrazil do školy. „Někteří kamarádi se mnou půjdou do školy, znám je ze školky,“ říká Jirka, který se do školy nejvíce těší na keramiku. Kačenka Cyprisová bude chodit do školy v Dalovicích. „Těším se, až se naučím učit, teda číst a psát. A taky se těším na paní učitelku,“ říká Kačenka.

Hned několik kamarádů, které zná už z mateřinky s ní jde i do stejné školy. O staré tváře tedy nebude nouze, přesto se těší, že si najde nějakou tu novou kamarádku. Jirka pak má radost z toho, že ve škole, do které poprvé šel, učí jeho babička. Kačenku od září čekají i kroužky jako tancování, plavání nebo angličtina.

Autor: Zuzana Zelenková