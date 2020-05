„Po sportovní stránce mi to změnilo zásadně život. Naštěstí dočasně. Sportovní aktivity se už naštěstí začínají rozjíždět,“ popsal Jiří Kukla. Toho čekají první tenisové zápasy. Do prvního nastoupí už tento týden.

„Těším se na všechno, co teď bude po rozvolnění, začínají akce, můžu na stadion běhat a tak dále,“ pokračovat Jiří.

Po dobu pandemie však o své milované sportování nepřišel zcela. „Doma jsem nezahálel, pokračovaly moje obvyklé tréninky, kdy jsem běhal do schodů, dělal shyby, nebo sklapovačky,“ popsal své sportovní počiny během pandemie.

Nouzový stav muž nebere nijak tragicky. „Beru to prostě tak, že to život dal, a že se to jednou musí změnit, protože když si člověk vezme, že tady byla cholera, mor, španělská chřipka. Ze všeho jsme se dostali,“ dodal Jiří Kukla.

Ten také kvitoval, že strávil více času spolu s manželkou Jarčou, která šla poprvé do práce až 25. května. „Moc se těšila do práce, ona je velký workoholik,“ dodal Kukla.

Nyní se Jiří vrhnul také na pořádání dalšího tenisového zápasu veteránů, který bude 20. června v Josefově Dole.

