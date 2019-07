„Část Jiráskovy ulice, v úseku od ulice Jana Palacha k ulici U Stadionu, bude v době fotbalových zápasů Fortuna liga – Podzim 2019 v časovém období od 13. července do 14. prosince úplně uzavřena,“ potvrdil blížící se dopravní komplikace za boleslavský magistrát Pavel Šubrt.

Ačkoliv to zní jako nepříjemnost, nejedná se o žádnou novinku. Místní řidiči už jsou na toto omezení zvyklí z minulosti, protože se stejné konalo i v jarní části soutěže.

Místu je navíc možné se vyhnout, a to po třídě Václava Klementa, ze které je možné uhnout do ulice Jana Palacha nebo do ulice U Stadionu. Jen je potřeba mít na paměti, že v době uzavírky mohou být ostatní otevřené ulice trochu přetížené, a je tak nutné vjíždět s časovou rezervou.