V anketě bylo na výběr 25 restaurací z celého Boleslavska, pro které mohli čtenáři hlasovat od 11. do 22. září. Celkově dali místům 10 261 hlasů. Po celou dobu hlasování se odehrával boj mezi třemi restauracemi, výsledek je však jasný. Mezi prvním a druhým místem vznikl rozdíl téměř 700 hlasů.

Levně a zároveň chutně se najíst, to zní jako nemožný úkol. V červenci obědové menu v restauraci průměrně stálo 192 korun, tedy o 3,6 procenta více než loni, ceny se však v budoucnu budou zřejmě dál zvyšovat. „Inflace tu s námi stále je, tím pádem zdražuje téměř vše. Na druhou stranu některé provozovny vyloženě zkoušejí, co jsou schopni klienti zaplatit a některé ceny jsou doopravdy přestřelené,“ řekl Deníku Luděk Vocílka, restauratér a šéf společnosti IN Catering.

Vítězná restaurace, Krušovická Šalanda v Mladé Boleslavi, nabízí polévky v denním menu za 45 korun, hlavní jídla se drží mezi 150 a 220 korunami. Za hovězí pečeni s rajskou omáčkou a houskovým knedlíkem strávník zaplatí 159 korun, za vepřovou roládu s bramborovou kaší a rajčatovým salátem 157 korun a lasagne s tuňákem 173 korun.

Na druhém místě se umístila Restaurace Start, rovněž z Mladé Boleslavi. Za polévku zde strávník zaplatí 49 korun, hlavní jídla se pohybují mezi 170 a 200 korunami. Za 179 korun si člověk pochutná na hovězích kostkách na česneku s bramborovým knedlíkem a špenátem, filé z tresky s brambory, svíčkové s houskovým knedlíkem nebo hovězím guláši. Výhodné menu ve složení polévka a hlavní jídlo se pohybuje kolem 189 korun.

Za podobné ceny se dá najíst i v Hospodě Na Statku v Nepřevázce, která skončila na třetím místě v naší anketě. Polévky zde stojí 45 korun, hlavní jídla mezi 130 a 250 korunami. Nejlevněji vyjde například uzené maso s křenovou omáčkou, moravský vrabec se zelím, rybí prsty nebo kuřecí řízek. Za oběd si připlatí ten, kdo bude mít chuť třeba na čerstvého lososa nebo steak z jihoamerického býka.

Výsledky - TOP 5 1. Krušovická Šalanda, Mladá Boleslav - 3060 hlasů 2. Restaurace Start, Mladá Boleslav - 2361 hlasů 3. Hospoda Na Statku, Nepřevázka - 1939 hlasů 4. Bufet Dřevák, Mladá Boleslav - 1159 hlasů 5. Restaurace Rozvoj, Mladá Boleslav - 513 hlasů