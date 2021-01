Starosta města Ondřej Lochman připomněl, že se o rekonstrukci náměstí mluvilo v Mnichově Hradišti dlouhých třicet let. Až před pěti lety ale záměr začal ožívat. „Návrh jsme začali připravovat společně s občany v roce 2015. V architektonické soutěži, do které bylo přihlášeno osmnáct návrhů, uspěla společnost Rehwaldt Landscape Architects. Na konceptu nového náměstí se podíleli architekti z Čech, Slovenska a Německa,“ uvedl Lochman.

Návrh nové podoby náměstí už nepočítal s některými z četných dopravních ploch. Místo autobusového nádraží, které se přesunulo k vlakovému nádraží, vznikly dvě nové moderní zastávky.

Na rekonstruovaném náměstí se zlepšilo parkování a dopravní obslužnost. Lépe jsou řešeny také chodníky. Jejich rozšíření umožní umístit předzahrádky, lavičky a květníky, což zvýší atraktivitu odpočinkové zóny.

Srovnal se rovněž výškový profil náměstí, které je nyní bezbariérové. Mezi nejpoužívanější stavební materiály patřila žula.

Další etapa začne na jaře

První fázi revitalizace se povedlo dotáhnout do konce koronaviru navzdory. Nyní má Mnichovo Hradiště před sebou další etapy. Dvě nebo tři, bude záležet na tom, jak se nezbytné práce podaří sladit.

„Druhá etapa by měla začít v březnu, podle klimatických podmínek. Nejdříve ještě doděláme nějaké drobnosti z první etapy, chybí nám propojka Poříčské ulice a parkovací místa v ulici Víta Nejedlého,“ vysvětlil místostarosta města Jan Mareš. Tyto práce by měly proběhnout v březnu a dubnu. Pak už bude na řadě revitalizace části náměstí mezi základní školou a radnicí. „Podle toho, jak to půjde, budeme postupovat po obvodu náměstí od školy až k Palackého ulici,“ doplnil Mareš a připomněl, že se bude také překládat vodovod. „To je práce na celý rok,“ doplnil.

Řidiči budou muset během prací počítat s dopravními omezeními.

Třetí etapa by měla následovat v příštím roce. Týká se poloviny náměstí v severozápadní části, kde se nyní nachází parkoviště.

Náklady na všechny etapy by měly dosáhnout zhruba 52 milionů korun.