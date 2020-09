Plánovaný sjezd z dálnice D10 je velmi významnou stavbou, která úsek zpřehlední. „V současné době je tento projekt ve fázi přípravy. V příštím roce by se měl realizovat,“ potvrdil Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) .

Projektanti podle něho předpokládají, že by se mělo začít stavět v průběhu června. Samotná realizace pak má trvat čtyři měsíce.

Křižovatka i nadchod

Velmi důležitou stavební akcí pro Boleslaváky bude také výstavba zmíněného kruháče u Plaz na silnici I/16. Tam by mělo dojít také k úpravě křižovatky u Řepova, která bude i nadále opatřená semaforem a přechodem, tyto prvky však doplní ještě nadchod. Mladá Boleslav si od toho slibuje podstatné snížení dopravních kolon a lepší plynulost dopravy.

„Generální ředitel ŘSD dokonce předpokládá, že by všechny stavby měly být v příštím roce nejen zahájeny, ale i dokončeny,“ vysvětlil náměstek primátora Robin Povšík (ČSSD).

Jeho slova potvrzuje také ŘSD. „Tento projekt je ve stádiu dokumentace pro stavební povolení,“ vysvětlil Martin Buček. Podle něho, ač by obě dvě akce měly v příštím roce proběhnout, může na jejich realizace ovšem zapůsobit celá řada nepředvídatelných faktorů.

„Nikdo neví, co do toho vstoupí, jsou tam lhůty pro odvolání a další záležitosti, ale směřuje to k tomu, aby se to v roce 2021 realizovalo,“ osvětlil mluvčí.

D10 v rekonstrukci

Nejde však o jedinou stavební akci, která má za úkol vylepšit mladoboleslavské silnice. ŘSD jich na příští rok plánuje celkem šest. Jedná se o poměrně velké množství rekonstrukcí. Všechny totiž původně v plánu pro rok 2021 nebyly. Některé se přesouvají z letoška, kdy se nepodařilo vysoutěžit zhotovitele. Kvůli epidemii koronaviru totiž mnoho zahraničních dělníků opustilo republiku a tak firmy rázem neměly pracovní síly.

Rekonstrukcí si má projít most u Staré Boleslavi, dále budou následovat rekonstrukce tří úseků dálnice, což by podle Bučka mělo znamenat celkem 21 kilometrů opraveného povrchu.

Všechny práce mají vést ke zlepšení komfortu cestování, ale také k větší bezpečnosti. Na mladoboleslavských silnicích totiž stále stoupají počty mrtvých u dopravních nehod. Jen letos se v okrese stalo 11 dopravních nehod s fatálními následky, v loňském roce na silnicích zemřelo osm lidí.

Plánované dopravně-stavební akce pro příští rok:



- Nový sjezd z dálnice D10 na silnici I/38 ve směru na Nepřevázku

- Výstavba okružní křižovatky u obce Plazy a Kolomuty na silnici I/16

- Oprava tří úseků povrchu dálnice D10, dohromady 21 kilometrů dálnice

- Rekonstrukce mostu u Staré Boleslavi

- Mimoúrovňová křižovatka Kosmonosy

- Oprava stěny u Kbel, která naváže na rekonstrunkci povrchu z loňska