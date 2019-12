Je nejvyšší čas žádat o dotace na sportování pro mládež

Je začátek prosince a tak nastalo období, které by se dalo označit jako nejvyšší čas pro podávání nejrůznějších žádostí o dotace a granty do sportovní činnosti pro následující rok 2020. „Letos bylo v rozpočtu vyčleněno 10,8 milionu korun na podporu sportující mládeže. Věřím, že se to v příštím roce měnit nebude. Žádosti přijímá podatelna magistrátu nejpozději ve čtvrtek 30. ledna 2020 do 14 hodin," uvedl náměstek primátora Daniel Marek.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv oddílu