Žádosti lze podávat prostřednictvím portálu www.mb.grantys.cz nejpozději do 4. února do 14 hodin.

Pro letošní rok město počítá s tím, že do grantového programu se vyčlení 10 milionů korun. Všechny žádosti nejprve projedná komise tělovýchovy a sportu. O přidělení dotace do 50 tisíc korun pak tradičně budou rozhodovat radní. Vyšší částky pak půjdou do zastupitelstva.

„Poskytnutí dotace je podmíněno prokazatelnou soustavnou a pravidelnou činností, zejména účastí v soutěžích v roce 2020 v kategoriích přípravek mládeže až juniorů ve sportovních organizacích a dalších subjektech, působících v oblasti sportu mládeže v našem městě,“ upřesnil náměstek.

Peníze naopak nebudou poskytnuty subjektům nebo jejich částem, například oddílům, které mají v Mladé Boleslavi pouze sídlo, ale aktivně působí mimo město.