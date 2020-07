Jak jste prožívala pandemii?

Nejdřív jsem byla nešťastná. Nikdo nevěděl, jak dlouho to bude trvat, museli jsme zavřít, všechno zlikvidovat. Pak jsme byli doma, v paneláku. Později se to uvolnilo a mohli jsme alespoň na chatu. Jenže pořád jsme se s nikým nemohli potkávat. Zdravili jsme se sousedy maximálně přes plot. I hospoda byla zavřená, nikde nic.

Na druhou stranu jsme doma uklidili a udělali plno restů. Takové ty věci, do kterých se člověku rok nechce. To samé se pak dělalo na chatě, kde také čekaly resty.

Co jste dělala v tomto období? Zažili jste s manželem ponorku?

Spotřeboval se mi kus staré a kus nové dovolené. Ale čert vezmi peníze. Nejdůležitější je zdraví. I když jsme měla strach, abychom se s mužem doma nezabili. Za rok jdu do důchodu, byla to pro mě taková zkouška, už víme, co nás čeká.

Dlouho jsme spali, třeba až do devíti. Pak jsme si dali oběd a znovu jsme si schrupli. Bylo to trochu lážo plážo. Na druhou stranu jsem si opravdu odpočinula.

Jak to u vás vypadá nyní?

Teď normálně chodím do práce, ale nepřichází nám tolik lidí jako dřív. Bojí se, nebo se diví, že máme otevřeno.

Přinesl koronavirus i něco dobrého?

Myslím si, že se lidi umí semknout a mají strach o svůj život a že jsme velmi disciplinovaní.