Se začátkem prázdnin, který připadne na 11. března, se obyvatelé Mladé Boleslavi připravit na změny v jízdních řádech městské hromadné dopravy. Ty budou platit až do pátku 15. března.

Omezeny budou všechny spoje označené negativní značkou 14 na linkách C, 20, 32, 33, 40, 41, 60, 61, 70, 71, 80. Výjimkou bude spoj linky 60, který jede v 15.12 z městského stadionu směr Podlázky.

Linka 60 je sice označená jako nejedoucí, ale na žádost Boleslavanů zůstane v provozu. Na lince 60 je navíc negativní značka 19, která označuje spoje jedoucí pouze o prázdninách.

„Negativní značky dávají datumové výjimky v případě prázdnin,“ uvedl Jakub Kašík z boleslavského dopravního podniku, který se tvorbou jízdních řádu zabývá.

„Teď nastává datum jarním prázdnin, negativní značka 19 zase znamená, že jede pouze v případě prázdnin,“ dodal Kašík.

Podle něj to znamená, že na lince 60 je spoj označený negativní značkou 14, to znamená, že není v provozu, ale vzhledem k tomu, že v některých časech je zapotřebí tento spoj nahradit. Proto je označený značkou 19, což znamená, že tento spoj jede pouze v době prázdnin od 11. do 15. března.