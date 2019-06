Mladá Boleslav /FOTOGALERIE/ – Za vysvědčení květinu. Tak už to obvykle na konci školního roku chodí. Ani letos se žáci nenechali zostudit a v pátek 28. června odměnili své učitele za celoroční úsilí. V průměru pořizovali květiny v rozmezí mezi 150 až 250 korunami. Podle květinářek šlo opět především o růže.

„Daroval jsem jednu růži,“ shodují se třináctiletý Jan Míšek s o pár let starším Janem Pospíšilem, který přidal i menší čokoládu. Přesto provozovatelé květinářství pociťují, že zájem o růže klesá. „Růžičky jsme letos prodávali méně než vloni. Je znát, že poptávka po nich se snižuje,“ říká květinářka Katarína z Holandských květin. Do módy totiž vstupují spíše luční kytice. „Je to takový přírodní styl. Uvazují se lýkem a nejsou tu žádné formace a ozdůbky. Je to už dlouhodobý trend,“ vysvětluje Alena Špaltová, prodavačka květinářství Radky Motyčkové.