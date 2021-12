Kvůli jinému způsobu odbavení nebude možné od neděle zaplatit v autobusech Arriva na Mladoboleslavsku čipovou kartou Arrivy Střední Čechy, případně dříve vydanými kartami od firmy Transcentrum, od Dopravního podniku Mladá Boleslav, Bus Line a ČSAD Liberec. „Nové odbavovací zařízení čipové karty, které se na Mladoboleslavsku používají přes 15 let, bohužel nenačte. Jízdenku v rámci PID ale zaplatíte v hotovosti, Lítačkou nebo platební kartou stejně jednoduše jako v obchodě pípnutím si za nákup,“ uvedla mluvčí magistrátu Šárka Charousková.

Při integraci dojde ke zrušení celkem 69 linek, zavedeno bude 38 nových autobusových spojů PID, na 12 linkách PID dojde k úpravě provozu.

Jednotlivé spoje budou mezi sebou provázány. Provoz bude hlídán koordinačním dispečinkem. Na linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek i časových kuponů, a to v papírové i elektronické podobě, včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. „Díky Tarifu PID ušetří cestující zejména při pravidelném dojíždění,“ uvedl Oldřich Buchetka, mluvčí Integrované dopravy Středočeského kraje.

Spojení do Prahy i po deseti minutách

S integrací Mladoboleslavska přichází revoluce ohledně rychlého autobusového spojení Praha – Mladá Boleslav po dálnici D10, které přechází pod objednávku Středočeského kraje. Spojení Praha – Mladá Boleslav zajistí pět nových linek: 345, 412, 700, 720 a 730. Všechny linky budou odjíždět z autobusového nádraží Černý Most a cesta do Mladé Boleslavi potrvá zhruba 40 minut. Vybrané spoje linky 345 pojedou přes ulici Jičínská v Mladé Boleslavi. Základní interval mezi spoji činí 20 minut, avšak ve špičkách pracovních dnů bude tento interval zkrácen. Ráno ve směru do Prahy se bude jezdit od Mladé Boleslavi v intervalu 10 minut, odpoledne opačným směrem v intervalu 15 minut, v okrajových částech dnech se interval bude prodlužovat na 30 až 60 minut. Z Mladé Boleslavi budou linky pokračovat zejména na území Libereckého a Královéhradeckého kraje.

Při zpracovávání jízdních řádů se jejich tvůrci snažili o zachování přímých spojů na směny a ze směn ve Škodě v Mladé Boleslavi. Svoz z noční směny do Kropáčovy Vrutice, Horního a Dolního Slivna je zajištěn linkami 699 a 767, a to bez přestupu. Do zastávky Chotětov vůz pojede jako spoj linky 699 a z Chotětova jako spoj linky 767 až do Dolního Slivna. Pro spojení Plužné a Březinky z odpolední směny a na i z noční směny nepojede přímý vůz linky 732, ale linky 731, která však pojede rovněž bez přestupu. Svoz ze Lhotek bude na ranní směnu a z ranní směny zajištěn s přestupem v Březně mezi spoji linky 723, pro ostatní směny je třeba využít zastávku Lhotky, křižovatka.