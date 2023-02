Do velkého městského bazénu u lesoparku Štěpánka za leden zavítalo 22 790 platících návštěvníků. Což je číslo srovnatelné s dobou před covidem, z nějž má vedení města neskrývanou radost. „Jsme rádi, že plavci se vracejí. Navíc jsme v minulém roce výrazně rozšířili kapacity pro veřejnost díky zprovoznění zrekonstruovaného bazénu v sokolovně,“ připomíná první náměstek primátora Jiří Bouška. Menší bazén v sokolovně za leden navštívilo 3 517 platících osob.

Přijatelná cena

Co je důvodem takového zájmu boleslavských o zdejší bazény? Na prvním místě je to určitě přijatelná cena vstupného. Místní využívající městskou MB kartu vyjde hodinový pobyt ve velkém bazénu na 58 korun. Za celodenní pobyt pak zaplatí uživatel s kartou 193 korun na dospělou osobu.

Známá bezdomovkyně, které se bály i děti, odjela definitivně zpátky na Slovensko

Bez karty pak návštěvník dá za vstup 258 korun na den a 77 korun za hodinu. „Naším dlouhodobým cílem je nastavení vstupného v bazénech tak, aby bylo dostupné pro co nejširší skupinu obyvatel, o čemž vypovídá i to, že v porovnání s ostatními bazény patříme mezi ty nejlevnější. Tuto pozici chceme pro Boleslaváky zachovat i do budoucna,“ říká Bouška.

Chladnější voda? Určitě ne

Dalším důvodem pro návštěvu bazénu je stálá a poměrně vysoká teplota vody. Například v menším bazénu v Sokolovně se drží stále na 27 stupních, ve vířivce dokonce na 35 stupních. Snižování teploty kvůli energetickým úsporám provozovatel bazénů neplánuje. „Díky kvalitním technologiím by případné snížení teploty nepřineslo zásadní finanční úspory,“ dodává náměstek primátora.

Zajíčci: nechte nás být. Selátka: vaší pomoc potřebujeme

Snad jedinou mrzutostí jsou někteří neukáznění návštěvníci. Své o tom ví Aleš Macoun, vedoucí sekce městských bazénů v Městské společnosti sportovní a rekreační areály. „S rostoucí návštěvností bohužel přibývají i případy neukázněnosti části návštěvníků. Týká se to hygienických zásad, ale i samotného chování ve vodě, například při skocích do vody. Apelujeme na ohleduplnost a slušnost,“ žádá Macoun.