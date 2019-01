Svijany - Svijanský pivovar hostil vzácnou návštěvu, koncepci archeologické expozice přijel pomoci tvořit zkušený zahraniční archeolog

Adolf Fridriksson (uprostřed) na návštěvě svijanského zámečku a pivovaru. | Foto: Pivovar Svijany

Zdevastovaný zámek, jehož dřívějším majitelům vděčí Pivovar Svijany, za svou existenci se po letech opět mění v reprezentativní stavbu. A to právě díky zásluze pivovaru. Ten jej v roce 2013 koupil, aby zde vybudoval společenské centrum se stálou archeologickou expozicí, a rád by jej opravil do poloviny roku 2016. Už nyní však zámek přivítal první zahraniční návštěvu. Adolf Fridriksson přijal osobní pozvání ředitele pivovaru Romana Havlíka a přijel se na průběh prací podívat.



Islandský archeolog, jenž se během své kariéry podílel na vykopávkách ve Velké Británii, Norsku nebo Itálii, navštívil Českou republiku jako zástupce islandského archeologického institutu, který se na projektu rovněž podílí. Průvodcem se mu stal Petr Brestovanský, český archeolog.



„Bylo mi ctí pana Fridrikssona na zámku Svijany přivítat a podělit se s ním o dosavadní průběh rekonstrukce i aktuální archeologické nálezy," komentuje návštěvu Brestovanský, který svému zahraničnímu kolegovi předvedl například 3000 let starou bronzovou jehlici, masivní základovou zeď na pozemku kolem zámku, středověkou pec na chleba nebo nově odkryté stropní malby v zámecké kapli. Kolegu vzal rovněž na nejvýznamnější archeologická naleziště v regionu – do Českého Dubu, Frýdlantu nebo Hrádku nad Nisou. A také do depozitáře v Jablonci nad Nisou, odkud si bude pivovar půjčovat exponáty do připravované expozice.



Ta bude prezentovat nejzajímavější regionální nálezy z doby bronzové. Největší důraz bude kladen na artefakty přímo ze Svijan.





„Věřím, že návštěva pana Fridrikssona bude obohacením pro obě strany. Po celý týden jsme s ním a týmem podílejícím se na obnově svijanského zámku sdíleli myšlenky, nápady i zkušenosti. Ze setkání si díky tomu odnášíme spoustu inspirace, kterou bychom rádi využili pro uchopení a využití výstavních prostor v celém zámeckém areálu," říká Roman Havlík, ředitel Pivovaru Svijany.



Markéta Tumová, manažerka projektu, je konkrétnější a dodává: „Předmětem diskuse byly například dva projekty realizované v Institute of Archaelogy. Oba se týkaly práce s dětmi a zkušenosti s nimi bychom rádi využili při přípravě archeologické dílny na zámku Svijany. Dalším projektem, který s námi pan Fridriksson sdílel, byla archeologická expozice v hotelu v centru Reykjavíku, kde byla objevena vikingská farma. Ta byla věrně zrekonstruována a ponechána v místě objevu. Se stejnou myšlenkou pracujeme i na zámku. I zde budou vykopávky ponechány v místě nálezu."



Návštěva islandského archeologa by nebyla úplná bez prohlídky pivovaru. Tím Adolfa Fridrikssona provedl ředitel Roman Havlík a pochopitelně neopomněl vzácnému hostu nabídnout možnost okusit vyhlášené české pivo přímo u zdroje, kde bývá nejlepší. Z mohutného tupláku si archeolog s chutí zavdal.



Vedle pivovaru se na obnově kulturní památky podílí například Liberecký kraj, obec Svijany, Severočeské muzeum, Národní památkový ústav a další organizace.