Mladá Boleslav – Martin Polák je novým primářem interního oddělení Klaudiánovy nemocnice. Do nové pozice nastoupil na základě výběrového řízení v pondělí 4. února.

Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Maršíček

MUDr. Martin Polák přichází do Mladé Boleslavi s vizí pokračovat v rozvoji interního oddělení, a to ve všech odbornostech. Tvrdí, že jeho cílem je doplnit a rozšířit spektrum dosud prováděných diagnostických a léčebných metod tak, aby interní oddělení bylo maximálně soběstačné a bylo schopné poskytnout pacientům služby, pro které dosud museli jezdit do jiných zdravotnických zařízení. „Práce interního oddělení není možná bez kvalitního personálu. Mým úkolem také bude stabilizovat lékařský i sesterský tým. S pomocí managementu nemocnice se budu snažit lékařům i sestrám nabídnout zajímavou práci a dokázat, že dobrou medicínu lze dělat i mimo fakultní nemocnice,“ uvedl Martin Polák.

Primář Polák chce získat nové členy svého týmu, poohlížet se bude na lékařských fakultách i středních zdravotních školách. Pro stabilizaci kolektivu je podle něj důležitá podpora dalšího vzdělávání, a to i zapojením do přednáškové či publikační činnosti, účasti i mladších kolegů na významných kongresech v interním oboru či absolvováním stáží na vyšších pracovištích. „Chci vytvořit tradici pravidelných přednáškových dnů, pracovně nazvané Klaudiánovy dny, které budou sloužit nejen jako odborné fórum, kde budou prezentovat novinky jednotlivých oborů medicíny naši přední odborníci, ale bude sloužit také jako místo setkání a diskuze všech lékařů a sester z našeho regionu i z dalších nemocnic,“ říká dále primář Polák.

Interní oddělení spolupracuje s dalšími odbornostmi nejen v rámci Klaudiánovy nemocnice, ale také s pracovišti spřátelených zařízení - například Krajská nemocnice v Liberci, pražské Nemocnice na Homolce, Vojenská fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady či IKEM. Nemocniční lékaři či ambulantní specialisté musí pracovat v souladu s praktickými lékaři či zdravotnickou záchrannou službou. „Nesmíme zapomenout, že pro naši práci je důležitá zpětná vazba od našich pacientů. Vybudování tohoto systému komunikace s pacienty a jejich rodinnými příslušníky je rovněž jeden z mých cílů. Věřím, že moje vize se bude díky perfektnímu kolektivu našeho oddělení postupně naplňovat,“ dodal primář Polák.

Martin Polák je absolventem lékařské fakulty Univerzity Karlovy, má atestace z vnitřního lékařství, kardiologie a klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Před nástupem v Mladé Boleslavi působil v Oblastní nemocnici Příbram jako vedoucí lékař JIP interních oborů, vedoucí lékař Kardiostimulačního centra a nutriční ambulance.