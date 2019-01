Mladá Boleslav – Pokud se projdete Mladou Boleslaví a máte zrovna štěstí, můžete si připadat, že se právě nacházíte v multikulturním centru. Kromě češtiny můžete na ulici slyšet slovenštinu, které šlape na paty ukrajiština, polština, vietnamština, ale statečně se drží také moldavština a mongolština.

JAK INTEGROVAT cizince v Mladé Boleslavi? Tím se zabýval seminář v Domě kultury. Ohlas byl značný. | Foto: Lucie Růžková

Aby se cizinci necítili ve městě úplně sami, existuje zde skupin, které je chtějí sdružovat a nabídnout jim atmosféru, jakou měli ve své vlasti. Jenže to není jednoduché poslání. Cestu, jak na to, hledali lidé z magistrátu, sociálních služeb a dalších organizací na semináři v Domě kultury.

Workshop bude vodítkem, jak dále postupovat ve zjišťování cílů a potřeb cizinců. První výstupy by měly být známé nejpozději do konce června.

Akci pořádalo Multikulturní centrum Praha. Trojice lektorů se nejdříve snažila s třicítkou účastníků seznámit, a proto pro ně vymyslela hru, která souvisela s městy či zeměmi. K integraci cizinců se postupně dostávali otázkami typu: kde se narodila vaše babička či děda? Kde chcete strávit důchod? Kde jste potkali životního partnera?

Řadu názorů a emocí však vyvolala otázka, jak hodnotíte soužití mezi cizinci. „Mladá Boleslav je zvyklá na přistěhovalce a ti, kteří pracují a chtějí se začlenit, ty společnost respektuje. Když ale chcete jít večer okolo Kaufladu, máte strach. Všude opilci. A co je nejhorší? Nejsou to Češi, ale často agenturní pracovníci, které zaměstnává automobilka. Jsou tady bez rodin a jedinou zábavu hledají v alkoholu a hře v hernách," odpověděl jeden z účastníků.

Cizinci mohou smysluplně trávit čas

Na to reagoval Petr Knotek z odborů automobilky: „Snažíme se, aby cizinci mohli smysluplně trávit volný čas. Proto jim, stejně jako našim zaměstnancům, nabízíme kulturní program, bazén … Ale podle mě město, na problém rezignovalo," konstatoval.

To však nenechalo klidným náměstka primátora Michala Kopala, pod jehož záštitou se akce konala. „Škoda Auto nese minimálně stejnou odpovědnost jako město. Radnice ovšem nemůže za to, co kdo dělá ve svém volném čase. Já osobně chápu cizince jako běžného občana. Nevidím důvod, proč by město mělo cizince podporovat více než kohokoliv jiného," řekl.

Otázkou tedy zůstává, jak nastavit spolupráci s cizinci. Podle Renaty Křížkové mají ve městě spoustu možností, jak trávit čas po práci. „Ve městě je řada sportovišť i kulturního vyžití. Pokud by chtěli, určitě by si program našli," přidala se do bouřlivé diskuse.

V Mladé Boleslavi žije podle posledních informací 5600 cizinců. Jen malá část se zapojuje do programu, který připravuje komise pro integraci cizinců. Stálým členem zůstal například ukrajinský farář Jaroslav Gulyak. Cizinci, kteří o to stojí, si program komise najdou. Ta se je snažila přilákat například přes kulturu. Zájem projevilo několik Ukrajiců či Mongolů. Zúčastnili se multikulturního odpoledne či výstavy fotografií.