Roušky budou nutné také při návštěvách akcí, u nichž se předpokládá účast sta a více osob. Budou zapotřebí tedy například v divadle, ale také při sportovních zápasech, které se budou odehrávat v halách a na stadionech. Naopak ve školách zatím povinné nebudou. Ministerstvo zdravotnictví však jejich nošení doporučuje všude, kde se pohybuje větší množství lidí a zároveň tam není možné dodržet bezpečnostní dvoumetrový odstup.

Instituce, kterých se to dotkne, zrovna nadšené nejsou, patří mezi ně například zmíněné divadlo. „Pro nás to problém není, ale určitě je to diskomfort pro diváky a určitě se to podepíše na návštěvnosti divadla,“ uvedla Denisa Kábrtová z Městského divadla Mladá Boleslav s tím, že málokomu je příjemné sedět celé, někdy i několikahodinové, představení v roušce. „Jsme ale rádi, že vůbec můžeme hrát,“ dodala Kábrtová.

Nepříjemné období mají za sebou také v boleslavském kině. Roušková povinnost se vrátila vlastně ve chvíli, kdy se zde velmi pomalu vylepšila situace. Lidé totiž do biografu dohromady nechodili.

„Situace je lepší a máme také řadu skvělých filmů, vrátily se dokonce i nějaké akce,“ popsala vedoucí kina Radka Kindlová s tím, že se snad od prvního září problém nevrátí a lidé budou do kina chodit. „Problém to nebude, ten nastane, až by mělo být v sále nad sto osob, ale v takovém případě budou upozorněni a budou si muset vzít roušku,“ dodala Kindlová.

Komplikovanou situaci mají nyní také v muzeu. „Je nám líto, že se opět zavádějí roušky ve vnitřních prostorách, protože do Muzea Mladoboleslavska zavítá méně návštěvníků, pro které jsme připravili i na podzim celou řadu zajímavých akcí jako je třeba zavařování v Krupé, výlety s muzeem, ukázky lidových řemesel a tak dále,“ popsala situaci Monika Kolářová z Muzeí Mladoboleslavska a tím, že pro muzea je samozřejmě nejdůležitější zdraví návštěvníků i zaměstnanců muzea. „Takže dodržíme všechna vládní nařízení a přizpůsobíme se,“ dodala Kolářová.

Kde budete potřebovat roušku

- zařízení zdravotních a sociálních služeb (nemocnice, ambulance, polikliniky, domovy pro seniory, stacionáře, lékárny a tak dále)

- úřady

- veřejná doprava (MHD, meziměstská doprava, taxislužby, zájezdové autobusy a tak dále

- vnitřní hromadné akce nad 100 osob

- volební místnosti