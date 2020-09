Nejdelší fronty na odběry bývají podle mluvčí nemocnice Hany Kopalové hned na začátku týdne, v pondělním dopoledni, kdy se čekání ve frontě pacientů může protáhnout až na dvě hodiny.

Mladoboleslavsko je sice v současné době na semaforu koronavirové mapy bílé, což odpovídá nulovému nebo zanedbatelnému riziku, neznamená to však, že by se okresu nákaza úplně vyhýbala. Aktuálně je nemocných lidí pětašedesát. Od začátku epidemie hygienici evidovali v regionu celkem 212 nakažených.

Podle hygieniků v posledních dnech roste počet lidí, indikovaných k testování. „Kontakty pozitivních se rozrůstají na celé třídy, sportovní družstva. V podstatě se nyní většina pracovníků hygienické stanice zapojuje do obvolávání lidí, kteří byli v kontaktu s pozitivními pacienty,“ uvedla Eva Kavalírová, z mladoboleslavské hygienické stanice.

Klaudiánova nemocnice je v testování na covid-19 soběstačná díky místnímu oddělení klinické mikrobiologie. Odběrové místo je ale podle Kopalové v současné době na maximálním možném počtu tří set odběrů denně. Zatím se ovšem nestalo, že by museli zdravotníci někoho odkázat až na následující den.

Vyšší testovací kapacita

Testovací kapacita by přitom výhledově měla být posílena. „Během podzimu očekáváme, že nám přijde ještě jeden testovací stroj, a tak kapacitu budeme moci navýšit,“ potvrdila mluvčí Klaudiánovy nemocnice.

Mezi pacienty, kteří absolvovali test v mladoboleslavském odběrovém středisku, patří i Martin Moskura. Zážitek přitom hodnotí jako poměrně nepříjemný. „Člověku strčí tyčku do nosu a hodně to svědí, potom do úst, kdy je mu na zvracení. Můj výsledek druhý den: negativní,“ popsal nedávnou zkušenost.

Vstup do odběrového místa je přímo z areálu nemocnice, pavilonu A, napravo od hlavního vstupu z ulice Václava Klementa. Další podrobnosti mohou pacienti zjistit na informační lince pro odběry nařízené krajskou hygienickou stanicí 739 590 665.

Samoplátci musí čekat

Další skupinou, která se může nechat v odběrovém středisku v Klaudiánově nemocnici testovat, jsou samoplátci. Lidé, kteří nemají test indikovaný od lékaře nebo hygieniků, ale chtějí mít jistotu. Tvoří však menšinu. Za vyšetření platí částku 1756 korun.

Na odběry se musí samoplátci předem objednat elektronickou cestou: zadávají přitom své jméno, příjmení, datum narození a telefonní číslo, kam jim následně dorazí informace, že je výsledek jejich testu připraven k vyzvednutí. Dostat ho mohou rovněž prostřednictvím e-mailem.

Pokud se chce někdo nechat testovat na koronavirus z vlastní vůle, nemůže počítat s tím, že do odběrového střediska vyrazí hned. Většinou musí trpělivě čekat několik dnů. Podle Hany Kopalové se v Mladé Boleslavi zájemce objednaný ve čtvrtek dočká termínu v pondělí.