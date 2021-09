V srpnu téměř čtrnáct tisíc testů na koronavirus, od dubnového zahájení provozu už bezmála pětačtyřicet tisíc. Taková je dosavadní bilance fungování testovacího centra na Komenského náměstí v centru Mladá Boleslavi. To působí v kontejnerech přistavených na parkovišti – a zůstávat v provozu má i během září a října. Funguje po sedm dnů v týdnu, přičemž otevřeno je včetně víkendu mezi osmou a osmnáctou hodinou; poslední klient může přijít na řadu v 17.30.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.