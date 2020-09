Nemalý počet testovaných se pak také dozví nepříjemnou diagnózu. „Počet nakažených nám stoupá, od minulého týdne máme tak čtyři až pět nakažených denně,“ zmínila Lenka Lískovcová.

Od pondělí se její pacienti výsledek vyšetření dozvídají pomocí SMS zpráv, a to ať je pozitivní nebo negativní. „Mám však v ordinaci i takové lidi, u nichž osm dní nemohu zjistit výsledek,“ posteskla si lékařka.

V posledních dnech tak ordinace Lenky Lískovcové zažívá velký nápor. Na telefon sem volají desítky pacientů denně a dovolat se je čím dál tím obtížnější. Pacientům lékařka tedy doporučuje, pokud by pokusy o telefonát selhaly úplně, využít e-mailovou komunikaci. Písemně se pak s pacientem domluví na dalším postupu a má možnost objednat jej k vyšetření na konkrétní čas, případně vyslat na covid test. Od příštího týdne pak lékařka má v plánu začít znovu se striktním objednáváním pacientů.

Koronavirus ale rozhodně není zdaleka jediné onemocnění, které v poslední době Boleslaváky trápí. „Lidé pokašlávají, mají teploty, podzimní virózy, pár lidí chodí s průjmy. Začínají se objevovat také pacienti s obtížemi neakutními a dlouhotrvajícími a my řešíme, aby se nám nepotkávali,“ doplnila Lenka Lískovcová.

Podobné zkušenosti má také bakovská lékařka Iva Turková. I na ni se v poslední době obrací mnohem více pacientů, v případě respiračních onemocnění i sem musí pacienti volat nebo posílat maily. Ordinace má striktní objednávací sytém. Nemocní s Covidem-19 jsou zde pak na denním pořádku. „Přesné počty nemocných s Covidem neznám, ale mohu potvrdit, že rostou,“ podotkla lékařka Iva Turková.

Těžké časy zažívá i ordinace Filipa Žďánského, kde po celou dobu ordinační doby drnčí telefony.

Čekárny pediatrů se ale zatím neplní

Naopak diametrálně odlišnou zkušenost mají pediatři. Jako kupříkladu Jaroslav Vedral. „Zatím to není tak divoké. Většinou lidé s dětmi volají a ptají se, jestli mají přijít. Pokud jsou bez teploty, tak jim řekneme, ať zůstanou těch 10 dní doma,“ vysvětlil pediatr.

Jeho pacienti v současné době trpí především nejrůznějšími virózami, chřipkou, bolestmi v krku, rýmou a kašlem. „Pokud by se situace vyostřila, tak bychom to museli praktikovat jako v březnu a objednávat na určitou hodinu, aby se nám zde pacienti nesetkávali,“ podotkl Jaroslav Vedral s tím, že však jeho čekárna přeplněná nebývá.

Klid je i u další pediatričky Lenky Kvapilové. Opatření má však nastavená již od března a nemění je. To znamená, že každý pacient je zván na konkrétní čas. Ten, kdo by měl přijít s průjmem, rýmou, či teplotou, se musí nahlásit. „Pokud je potřeba někoho vyšetřit, tak ho zveme po poradně. Pacient dorazí ostříkneme mu ruce dezinfekcí, žádáme, aby chodil vždy jen jeden rodič. Roušky jsme vůbec neodložili, pokud se pacientovi dívám do krku, tak používám i štít,“ popsala situaci ve své ordinaci Lenka Kvapilová.

Když pak pacient odchází, tak po něm se sestřičkou opět dezinfikují všechna místa, kterých se dotkl, nebo na nichž seděl. Pacientů s onemocnění covid-19 však v její ordinaci nijak zásadně nepřibývá. Výskyt potvrzeného pozitivního případu je spíše ojedinělý.

Na Mladoboleslavsku bylo ve středu odpoledne 153 pacientů s onemocněním covid-19, 246 vyléčených a dva lidé, kteří s koronavirem zemřeli. Od začátku epidemie zde onemocnělo 399 lidí. Nadále platí, že je v okrese z celého Středočekého kraje nejlepší epidemiologická situace.